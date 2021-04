Citroen presenta la nuova ammiraglia C5 X | berlina Made in Cina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Citroen presenta

La C5 X arrivera' anche in Europa dalla seconda meta' di quest'anno, e non sostituira' la C5 Aircross, per cui e' prevista una nuova versione, ha spiegato il direttore generale di, Vincent ...Questa Citroën C5 X siinfatti con forme da berlina, ma anche con linee muscolose e ...amp;amp;amp;amp;gt; amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span amp;amp;amp;amp;amp;gt; Foto:C5 X 2021 - Foto ...Ne è un esempio la nuova C5 X di Citroen, di fatto una berlina ma con linee sono molto muscoloso che fanno l’occhiolino ai C-Suv. Il nuovo modello, sembra di capire dalle prime anticipazioni, non ...Citroën ha presentato C5 X, la sua nuova ammiraglia che rinnova il segmento delle berline grandi stradiste con un design originale, rappresentazione di una sintesi fra la berlina e la Station Wagon, ...