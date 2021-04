Prolungamento per il programma "Canzone Segreta": nuovi appuntamenti in vista (Di domenica 11 aprile 2021) Non è destinato ad arrestarsi il successo di "Canzone Segreta", show condotto dalla talentuosa Serena Rossi, che è stato prolungato “Canzone Segreta”: prolungato lo show Rai condotto da Serena Rossi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Non è destinato ad arrestarsi il successo di "", show condotto dalla talentuosa Serena Rossi, che è stato prolungato “”: prolungato lo show Rai condotto da Serena Rossi su Notizie.it.

Advertising

amati_89 : RT @twinsplash: 16 novembre Fra in paranoia per il prolungamento non ancora annunciato, Stefy cerca di tirargli su il morale Oppinando, un… - _FEDERATTA_ : RT @twinsplash: 16 novembre Fra in paranoia per il prolungamento non ancora annunciato, Stefy cerca di tirargli su il morale Oppinando, un… - antonio_bozz_7 : RT @twinsplash: 16 novembre Fra in paranoia per il prolungamento non ancora annunciato, Stefy cerca di tirargli su il morale Oppinando, un… - MariaGr44425669 : RT @twinsplash: 16 novembre Fra in paranoia per il prolungamento non ancora annunciato, Stefy cerca di tirargli su il morale Oppinando, un… - ZORZANDO14 : RT @twinsplash: 16 novembre Fra in paranoia per il prolungamento non ancora annunciato, Stefy cerca di tirargli su il morale Oppinando, un… -