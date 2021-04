Il Getty Museum nega ancora il Lisippo | ' Non lo restituiremo L' Italia non ha un diritto legale'

Advertising

kospeti : RT @ARTEit: Il Getty museum acquista Lucrezia, il dipinto riscoperto di Artemisia Gentileschi - GrandeGrece : RT @museo_marta: La ''Mostra Mitomania - storie ritrovate di uomini ed eroi ''oggi ci porta alla scoperta di questo magnifico cratere a vol… - rossaIII : RT @museo_marta: La ''Mostra Mitomania - storie ritrovate di uomini ed eroi ''oggi ci porta alla scoperta di questo magnifico cratere a vol… - iirpo : RT @museo_marta: La ''Mostra Mitomania - storie ritrovate di uomini ed eroi ''oggi ci porta alla scoperta di questo magnifico cratere a vol… - poeticaOdissea : RT @museo_marta: La ''Mostra Mitomania - storie ritrovate di uomini ed eroi ''oggi ci porta alla scoperta di questo magnifico cratere a vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Getty Museum

Artribune

FANO - Ilnon ha alcuna intenzione di rinunciare al Lisippo, l' A tleta vittorioso in bronzo dello scultore greco databile al IV secolo avanti Cristo conservato negli Usa a Malibù. Lo fa sapere ...... è stato consulente per varie istituzioni fra cui la Library of Congress, il Metropolitanof Art, la Rockefeller Foundation, il U. S. National Endowment for the Arts e la J. PaulTrust. ...AFP / ALBERTO PIZZOLI / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo credit should read ALBERTO ...Una donna guarda il dipinto 'Lucrece' della pittrice barocca italiana Artemisia Gentileschi (1593 ab 1652). (Foto di BERTRAND GUAY AFP ...