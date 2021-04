Age of Empires 4, elefanti da guerra, impero cinese e battaglie navali nel nuovo strategico Relic (Di domenica 11 aprile 2021) Durante l'ultima presentazione di Relic, gli sviluppatori hanno confermato che Age of Empires 4 uscirà verso l'autunno del 2021 su PC, sia su Steam, sia attraverso l'Xbox Game Pass PC. Per ingannare l'attesa che separa gli appassionati dal nuovo titolo, Relic ha condiviso alcune nuove informazioni, sotto forma di video gameplay che illustrano alcune delle novità presenti nel gioco. Ad esempio, è stata mostrata una delle quattro campagne storiche presenti nel gioco, ovvero la campagna dei Normanni, con protagonisti gli Inglesi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 aprile 2021) Durante l'ultima presentazione di, gli sviluppatori hanno confermato che Age of4 uscirà verso l'autunno del 2021 su PC, sia su Steam, sia attraverso l'Xbox Game Pass PC. Per ingannare l'attesa che separa gli appassionati daltitolo,ha condiviso alcune nuove informazioni, sotto forma di video gameplay che illustrano alcune delle novità presenti nel gioco. Ad esempio, è stata mostrata una delle quattro campagne storiche presenti nel gioco, ovvero la campagna dei Normanni, con protagonisti gli Inglesi. Leggi altro...

