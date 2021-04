Piano pandemico italiano, «ho ricevuto pressioni da Guerra» (Di sabato 10 aprile 2021) Avrebbe dichiarato il falso ai pm della procura di Bergamo che indagano sulla gestione della prima ondata dell’epidemia di Covid nella provincia lombarda, un anno fa. E, secondo quanto trascritto in una rogatoria internazionale, avrebbe fatto pressioni sui ricercatori della divisione europea dell’Oms affinché rimuovessero dal web parti dello studio con il quale si denunciava la mancanza di un adeguato Piano pandemico in Italia. A finire nel registro degli indagati è il numero due dell’Oms Ranieri Guerra, ex direttore generale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 aprile 2021) Avrebbe dichiarato il falso ai pm della procura di Bergamo che indagano sulla gestione della prima ondata dell’epidemia di Covid nella provincia lombarda, un anno fa. E, secondo quanto trascritto in una rogatoria internazionale, avrebbe fattosui ricercatori della divisione europea dell’Oms affinché rimuovessero dal web parti dello studio con il quale si denunciava la mancanza di un adeguatoin Italia. A finire nel registro degli indagati è il numero due dell’Oms Ranieri, ex direttore generale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

