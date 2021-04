Parma, D’Aversa deluso: “Non possiamo buttar via le partite in questo modo” (Di sabato 10 aprile 2021) Non basta una buona reazione per strappare il pari contro il Milan. Il Parma si arrende e perde una nuova occasione per provare a riavvicinarsi alla zona salvezza, distante sempre quattro lunghezze.caption id="attachment 1076459" align="alignnone" width="5248" D'Aversa, getty/captionLE PAROLE DI D'AVERSAIl tecnico Roberto D'Aversa interviene ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica. Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Il Milan veniva da una partita difficile. Analizzando i numeri, non meritavamo la sconfitta. Abbiamo buttato via la partita nel primo tempo. In tanti hanno fatto una gara sotto ritmo. La responsabilità è di tutti. Nel secondo tempo siamo entrati con un atteggiamento diverso. Avremmo potuto far meglio. Non ci possiamo permettere di buttar via partite ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Non basta una buona reazione per strappare il pari contro il Milan. Ilsi arrende e perde una nuova occasione per provare a riavvicinarsi alla zona salvezza, distante sempre quattro lunghezze.caption id="attachment 1076459" align="alignnone" width="5248" D'Aversa, getty/captionLE PAROLE DI D'AVERSAIl tecnico Roberto D'Aversa interviene ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica. Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Il Milan veniva da una partita difficile. Analizzando i numeri, non meritavamo la sconfitta. Abbiamo buttato via la partita nel primo tempo. In tanti hanno fatto una gara sotto ritmo. La responsabilità è di tutti. Nel secondo tempo siamo entrati con un atteggiamento diverso. Avremmo potuto far meglio. Non cipermettere divia...

Advertising

ItaSportPress : Parma, D'Aversa deluso: 'Non possiamo buttar via le partite in questo modo' - - sportli26181512 : Parma-Milan 1-3: commento al risultato partita: Rossoneri spietati: #Rebic e Kessiè a segno prima dell'intervallo,… - ricardorubio44 : PARMA 1-3 MILAN Vittoria del Milan con qualche sofferenza di troppo — l'espulsione di Ibra ha completamente cambia… - DenisTeddyden23 : Il Parma cambia e rinuncia alla velocità degli esterni per mettere le due punte di peso, Pellè e Cornelius, e per a… - sportli26181512 : PAR-MIL 0-2, primo cambio per i crociati: fuori Gervinho e dentro Cornelius: All'intervallo Roberto D'Aversa ha ope… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa Parma - Bologna, 2-2, Serie A 2019 giornata 32, La Repubblica La Repubblica