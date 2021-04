Il sindaco di Pontecagnano | “Impianto sì ma solo se eco sostenibile”

(Di domenica 11 aprile 2021) di Erika Noschese Sì all’ecomacon i dovuti controlli e a basso impatto ambientale. È questo, in sintesi, quanto emerso ieri, al termine dell’incontro tra ildiFaiano e il presidente della Commissione Speciale Aree Interne della Regione Campania Michele Cammarano, con il referente di Amici di Beppe Grillo Matteo Zoccoli. Tema centrale della riunione la possibile ubicazione dell’Ecodistretto all’interno del territorio picentino. Ribadita la comunione d’intenti rispetto al progetto di sviluppo della città, in un’ottica di sostenibilità ambientale e della tutela della salute. “Quello che ci chiedevano gli attivisti presenti sul territorio era avere una maggiore chiarezza sul processo decisionale che ha portato alla realizzazione dell’eco distretto. Ilci ha ...

Incontro, presso il Municipio di Via Alfani, fra ildiFaiano Giuseppe Lanzara, il presidente della Commissione Speciale Aree Interne della Regione Campania Michele Cammarano ed il referente di Amici di Beppe Grillo Matteo Zoccoli. ...Ci siamo collegati in diretta con Roberto Di Giacomo insieme alLanzara e al direttore del Centro Vaccinale, Pasquale Santoro. Ascolta Inaugurazione Centro VaccinaleIl file ...Pontecagnano Faiano: inaugurato ufficialmente il polo vaccinale. Oltre 1000 somministrazioni tra over 70 e soggetti fragili. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Lanzara. Inaugura ufficialmente il polo ...Salerno – Si conta di realizzare in poche ore 1000 dosi nel nuovo polo vaccinale realizzato a Pontecagnano Faiano all’interno della palestra dell’Istituto Comprensivo Picentia. Il centro vaccinale, al ...