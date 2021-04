Atalanta, i convocati di Gasperini per la Fiorentina (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 22 i convocati dell’Atalanta per la gara di domani contro la Fiorentina, valida per la 30a giornata di Serie A. Ecco l’elenco dei giocatori scelti da Gasperini: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 22 idell’per la gara di domani contro la, valida per la 30a giornata di Serie A. Ecco l’elenco dei giocatori scelti da: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

