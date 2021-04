Rosalinda Cannavò, fans furiosi per ciò che ha detto: “Ritira tutto” FOTO (Di venerdì 9 aprile 2021) Le parole rilasciate da Rosalinda Cannavò in alcune storie Instagram fanno imbufalire i suoi followers. E c’è chi sceglie di non seguirla più. Rosalinda Cannavò, dopo una pausa dai social… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 aprile 2021) Le parole rilasciate dain alcune storie Instagram fanno imbufalire i suoi followers. E c’è chi sceglie di non seguirla più., dopo una pausa dai social… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Rosalinda Cannavò sponsorizza una challenge detox su Instagram, ma sul web scoppia la polemica Spread the love Rosalinda Cannavò (conosciuta anche come Adua Del Vesco) è uscita dal Grande Fratello Vip ormai da oltre un mese e sta vivendo la sua storia d'amore con Andrea Zenga, anch'egli ex concorrente del ...

Rosalinda Cannavò, caos dopo sponsorizzazione challenge detox: lei interviene e replica alle critiche Nelle ultime ore è successo il caos attorno a Rosalinda Cannavò ed a una delle sue recenti sponsorizzazioni su Instagram. Una sua collaborazione con un'azienda che realizza prodotti dietetici non è particolarmente piaciuta ad alcuni suoi follower.

