Draghi contro i furbetti del vaccino: «Con che coscienza si salta la fila?» (Di venerdì 9 aprile 2021) Draghi conferenza stampa – Venerdì 9 aprile 2021. All’indomani del pronunciamento dell’Ema su un eventuale legame tra il vaccino AstraZeneca e i casi di trombosi avvenuti nelle ultime settimane, il premier Draghi è intervenuto in conferenza stampa illustrando il nuovo piano vaccinale. «La prima cosa sono le linee guida espresse dal ministro Speranza e dal Cts. La raccomandazione è usare il vaccino per coloro che hanno più di 60 anni», ha detto il presidente del Consiglio seguendo la raccomandazione dell’Aifa. Draghi conferenza stampa: «Con che coscienza si salta la fila per i vaccini?» «Quello che deve attirare la nostra attenzione è che il rischio di decessi è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione è che bisogna vaccinare subito ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 aprile 2021)conferenza stampa – Venerdì 9 aprile 2021. All’indomani del pronunciamento dell’Ema su un eventuale legame tra ilAstraZeneca e i casi di trombosi avvenuti nelle ultime settimane, il premierè intervenuto in conferenza stampa illustrando il nuovo piano vaccinale. «La prima cosa sono le linee guida espresse dal ministro Speranza e dal Cts. La raccomandazione è usare ilper coloro che hanno più di 60 anni», ha detto il presidente del Consiglio seguendo la raccomandazione dell’Aifa.conferenza stampa: «Con chesilaper i vaccini?» «Quello che deve attirare la nostra attenzione è che il rischio di decessi è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione è che bisogna vaccinare subito ...

