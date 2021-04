Real Madrid-Barcellona in tv: canale, data, orario e diretta streaming Liga 2020/2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Real Madrid-Barcellona è il match valido per la trentesima giornata della Liga 2020/2021. Sfida importante per entrambe le squadre. I blancos e i blaugrana si affronteranno in una gara che non solo ha un sapore speciale, ma che mette anche in palio punti dal peso specifico elevatissimo per la corsa che conduce al titolo di campione di Spagna: la vincitrice della sfida dell’Alfredo Di Stefano dimostrerà di essere il primo competitor nel rush finale contro l’Atletico Madrid. La sfida dell’andata, che si è giocata lo scorso 24 ottobre, ha visto il Real Madrid imporsi per 3-1 grazie alle reti di Valverde, Sergio Ramos e Modric. Di Ansu Fati la rete del momentaneo 1-1 blaugrana. La sfida è in programma alle ore 21:00 di ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021)è il match valido per la trentesima giornata della. Sfida importante per entrambe le squadre. I blancos e i blaugrana si affronteranno in una gara che non solo ha un sapore speciale, ma che mette anche in palio punti dal peso specifico elevatissimo per la corsa che conduce al titolo di campione di Spagna: la vincitrice della sfida dell’Alfredo Di Stefano dimostrerà di essere il primo competitor nel rush finale contro l’Atletico. La sfida dell’an, che si è giocata lo scorso 24 ottobre, ha visto ilimporsi per 3-1 grazie alle reti di Valverde, Sergio Ramos e Modric. Di Ansu Fati la rete del momentaneo 1-1 blaugrana. La sfida è in programma alle ore 21:00 di ...

