Nuovo scostamento bilancio | Orlando | fare passo realizzabile

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – A oltre un anno dall'inizio pandemia inizia a salire l'asticella della tensione tra le categorie maggiormente penalizzate dalle restrizioni in atto nel nostro Paese ormai da mesi per contenere la diffusione del virus. Giornate di proteste a Montecitorio e in tutta Italia con il Governo che monitora da vicino la situazione per evitare una preoccupante escalation. "Non può che esserci preoccupazione" per le proteste di piazza di questi giorni: "Credo che ci sia un comprensibile malessere che cresce, che in alcune frange si radicalizza e del quale in qualche modo si nutre chi tenta di strumentalizzarlo". Lo ha detto in un'intervista a La Stampa il Ministro del Lavoro Andrea Orlando nella quale ha anche sottolineato che "la nostra reazione deve essere di fermezza nei confronti degli atti di illegalità, ma anche di grande attenzione per quello che c'è dietro ...

