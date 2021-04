Gli affari della ‘Ndrangheta col petrolio, maxioperazione di quattro procure: 70 arresti, c’è anche Anna Bettozzi della Max Petroli (Di giovedì 8 aprile 2021) Una vasta operazione di quattro procure è scattata da questa mattina tra Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria con arresti e varie altre misure cautelari nei confronti di circa 70 persone coinvolti in affari illeciti anche nel settore Petrolifero. Si tratta di una maxioperazione chiamata “Petrolmafie Spa” contro la ‘Ndrangheta coordinata dalle procure antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia, nata da quattro indagini distinte nelle quali sono emerse le stesse dinamiche criminali. Diversi i soggetti coinvolti accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti Petroliferi. Il blitz sta coinvolgendo i finanzieri dello Scico e i carabinieri del Ros, ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Una vasta operazione diè scattata da questa mattina tra Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria cone varie altre misure cautelari nei confronti di circa 70 persone coinvolti inillecitinel settorefero. Si tratta di unachiamata “Petrolmafie Spa” contro lacoordinata dalleantimafia e dalla Direzione nazionale antimafia, nata daindagini distinte nelle quali sono emerse le stesse dinamiche criminali. Diversi i soggetti coinvolti accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodottiferi. Il blitz sta coinvolgendo i finanzieri dello Scico e i carabinieri del Ros, ...

Advertising

LegaSalvini : ? ++ LA VERITÀ: 'GLI ARMATORI DELLA MARE JONIO: IN AFFARI CON I MAFIOSI MALTESI' ++ - Noiconsalvini : ? ++ LA VERITÀ: 'GLI ARMATORI DELLA MARE JONIO: IN AFFARI CON I MAFIOSI MALTESI' ++ - sadbabypandi : @Robi9915 @27_giulia 1. Se uno cambia lavoro ogni 6 mesi per scelta, penso siano affari suoi. Dato che non vuoi ess… - AA311922 : RT @tempoweb: Gli affari della #ndrangheta col petrolio La maxi-operazione della #Finanza Arrestata anche la cantante ereditiera Ana Bettz… - mazzeoantonio : Altro che #Regeni Il 25 febbraio 2021, il ministro della difesa d'#Egitto in visita alla fiera d'armi EAU ha incont… -