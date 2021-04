Covid, Olimpiadi Tokyo: governatore Osaka vieta passaggio torcia olimpica (Di mercoledì 7 aprile 2021) La torcia olimpica di Tokyo 2020 non passerà per le strade di Osaka. Lo ha deciso il governatore, Hirofumi Yoshimura, per via dell’aumento dei casi di Covid nella regione. Annullato, dunque, il programma originale previsto dal comitato organizzatore delle Olimpiadi per il 13 e il 14 aprile. Yoshimura ha chiesto ai residenti dell’intera prefettura di evitare uscite non essenziali e ha proposto agli organizzatori il Parco Commemorativo dell’Expo ’70 nella città di Suita come luogo di transito dei tedofori, così da evitare che il passaggio della torcia per le strade pubbliche possa radunare tante persone con conseguente pericolo di nuovi contagi. Il comitato organizzatore, scrive Kyodo News, deciderà in merito nelle prossime ore. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladi2020 non passerà per le strade di. Lo ha deciso il, Hirofumi Yoshimura, per via dell’aumento dei casi dinella regione. Annullato, dunque, il programma originale previsto dal comitato organizzatore delleper il 13 e il 14 aprile. Yoshimura ha chiesto ai residenti dell’intera prefettura di evitare uscite non essenziali e ha proposto agli organizzatori il Parco Commemorativo dell’Expo ’70 nella città di Suita come luogo di transito dei tedofori, così da evitare che ildellaper le strade pubbliche possa radunare tante persone con conseguente pericolo di nuovi contagi. Il comitato organizzatore, scrive Kyodo News, deciderà in merito nelle prossime ore. ...

