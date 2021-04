Advertising

leonatre : RT @Adnkronos: Il missionario annuncia un nuovo ‘digiuno di giustizia’. - GiufreMaurizio : Se lo dice #Zanotelli c'è da credergli. - andrewpasq : #Migranti, padre #Zanotelli: '#Politica #Lamorgese è micidiale' - TV7Benevento : Migranti, padre Zanotelli: 'Politica Lamorgese è micidiale'... - kulturjam : Il missionario Padre Zanotelli contro il governo per le politiche migratorie, annuncia un nuovo 'digiuno di giustiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Zanotelli

Denuncia in propositoche 'in questa grave situazione diventa ancora più micidiale la politica della Ministra degli Interni, Lamorgese , che trattiene nei porti italiani, per banalità ...Denuncia in propositoche 'in questa grave situazione diventa ancora più micidiale la politica della Ministra degli Interni, Lamorgese, che trattiene nei porti italiani, per banalità ...Padre Zanotelli ha annunciato un nuovo digiuno di giustizia. Per il prossimo 7 Aprile in piazza Montecitorio, davanti al Parlamento.Nelle stesse ore, padre Alex Zanotelli pronuncia parole di fuoco contro le politiche migratorie messe in campo dal governo. E annuncia un nuovo ‘digiuno di giustizia’ per il 7 aprile, con un sit in da ...