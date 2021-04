Guns N’Roses, annunciata l’unica data italiana del tour 2022: date e biglietti [VIDEO] (Di martedì 6 aprile 2021) La rock band losangelina è tra le più acclamate al mondo: dopo l’ultima data, al Firenze Rocks, i Guns N’Roses hanno annunciato un nuovo live Dopo un’assenza durata circa tre anni, i Guns N’Roses tornano in Italia con un’unica data per un nuovo attesissimo concerto, che si terrà il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. È dall’estate del 2018, infatti, che la band losangelina non si esibisce su un palco italiano. In occasione del Firenze Rocks, i Guns si esibirono nella seconda giornata del festival e comparirono a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters. Questa la line up della band: Axl Rose (voce), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) La rock band losangelina è tra le più acclamate al mondo: dopo l’ultima, al Firenze Rocks, ihanno annunciato un nuovo live Dopo un’assenza durata circa tre anni, itornano in Italia con un’unicaper un nuovo attesissimo concerto, che si terrà il 10 luglioallo Stadio San Siro di Milano. È dall’estate del 2018, infatti, che la band losangelina non si esibisce su un palco italiano. In occasione del Firenze Rocks, isi esibirono nella seconda giornata del festival e comparirono a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters. Questa la line up della band: Axl Rose (voce), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e ...

