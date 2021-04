Arianna David stronca Elisabetta Gregoraci: “Essere adulti non è da tutti” (FOTO) (Di martedì 6 aprile 2021) Arianna David contro Elisabetta Gregoraci: il motivo Qualche mese fa, durante la messa in onda della quinta edizione del Grande Fratello Vip l’ex Miss Italia Arianna David ha confermato le indiscrezioni sulla presunta relazione sentimentale tra Elisabetta Gregoraci e il pilota Stefano Coletti. “Elisabetta Gregoraci non è single. Dalle cose che so io lei ha una persona. Si tratta di un ragazzo giovane di 32 anni, biondo con gli occhi azzurri, Stefano Coletti. Ragazzi di sicuro non c’è nulla, ma io so questo. Sta uscendo fuori in questi giorni“, ha fatto sapere la donna in varie interviste, tra cui anche a Mattino 5 di Federica Panicucci. L’ex Miss Italia stronca la soubrette calabrese Le dichiarazioni ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 aprile 2021)contro: il motivo Qualche mese fa, durante la messa in onda della quinta edizione del Grande Fratello Vip l’ex Miss Italiaha confermato le indiscrezioni sulla presunta relazione sentimentale trae il pilota Stefano Coletti. “non è single. Dalle cose che so io lei ha una persona. Si tratta di un ragazzo giovane di 32 anni, biondo con gli occhi azzurri, Stefano Coletti. Ragazzi di sicuro non c’è nulla, ma io so questo. Sta uscendo fuori in questi giorni“, ha fatto sapere la donna in varie interviste, tra cui anche a Mattino 5 di Federica Panicucci. L’ex Miss Italiala soubrette calabrese Le dichiarazioni ...

