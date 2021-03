Regno Unito e Coronavirus: le misure anti-Covid che hanno portato a zero morti a Londra e riaperture (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Regno Unito sembra essere il primo Paese a rimettersi in moto dopo un intero anno di chiusure e stop causati dalla pandemia da Coronavirus. Inoltre, solo pochi giorni fa, è stata anche la prima nazione a registrare zero decessi grazie alla campagna di vaccinazione. L’Inghilterra di Sua Maestà sembra essere uscita dalla sua seconda ora più buia e presto i negozi, i café, i pub e i ristoranti potranno riaprire e Londra tornerà ad essere quella di sempre. Come ha fatto il Regno Unito a raggiungere un tale risultato? Solo un anno fa il Primo Ministro Boris Johnson minimizzava i rischi e parlava di immunità di gregge, per poi ammalarsi lui stesso e cambiare rotta. Mentre l’Italia e tutto il mondo erano in lockdown fino a maggio 2020 e poi, ancora, il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilsembra essere il primo Paese a rimettersi in moto dopo un intero anno di chiusure e stop causati dalla pandemia da. Inoltre, solo pochi giorni fa, è stata anche la prima nazione a registraredecessi grazie alla campagna di vaccinazione. L’Inghilterra di Sua Maestà sembra essere uscita dalla sua seconda ora più buia e presto i negozi, i café, i pub e i ristorpotranno riaprire etornerà ad essere quella di sempre. Come ha fatto ila raggiungere un tale risultato? Solo un anno fa il Primo Ministro Boris Johnson minimizzava i rischi e parlava di immunità di gregge, per poi ammalarsi lui stesso e cambiare rotta. Mentre l’Italia e tutto il mondo erano in lockdown fino a maggio 2020 e poi, ancora, il ...

