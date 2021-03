Coronavirus | Speranza firma l’intesa sui vaccini | ai farmacisti 6 euro per ogni dose Ecco come funziona l’accordo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il vaccino contro ilpotrà essere somministrato anche in farmacia. Il ministro della Salute, Roberto, hato il protocollo con le Regioni e i professionisti sanitari, definendo«un passo importante per rendere la campagna più veloce e capillare». Idovranno fare un breve corso di formazione realizzato dall’Istituto superiore di sanità e incaso non potranno somministrareai soggetti «con estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave o anafilattica». Prima dell’iniezione andrà raccolto il consenso informato. L’onere della distribuzione delle dosi spetterà alle aziende sanitarie locali competenti sul territorio. Hoto il protocollo con regioni e ...

Sono 12.916 i nuovi casi diregistrati in Italia , a fronte di poco più di 156mila tamponi, tra antigenici e ... il ministro della Salute Roberto, il Commissario per l'emergenza ..., il vaccino Johnson & Johnson in Italia il 16 aprile. "Il commissario per l'emergenza ... Intanto il ministroha dichiarato: "Ho appena firmato il protocollo con regioni e ...Roberto Speranza (@robersperanza) March 29 ... all’appuntamento fissato in precedenza non dovranno aver avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 10 giorni precedenti alla somministrazione, ...29 MAR - "La firma del protocollo che regola l’esecuzione delle vaccinazioni contro la COVID-19 nelle farmacie di comunità da parte dei farmacisti, annunciata dal Ministro della Salute Roberto Speranz ...