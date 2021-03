Captain Marvel 2 e Ant-Man 3 | la Marvel torna al cinema

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sono state finalmente comunicate le date di inizio produzione per i cinecomicAnt-Man 3 e2, che verranno in parte girati a Londra.Per entrambi le riprese inizieranno il 31 maggio 2021. Nonostante il corona virus abbia costretto la chiusura dei, i set non si fermano. In previsione di una fortemente auspicata prossima riapertura delle sale, i cast si preparano a stupire tutti gli spettatori, ansiosi di rimanere ancora a bocca aperta davanti ad effetti speciali e trame intricate. Laprocede senza battute d’arresto con i suoi progetti.2 con Brie Larson e Ant-Man & The Wasp: Quantumani saranno presto pronti per iniziare le riprese. Game legends ...

S ono state annunciate le date di inizio riprese di Ant - Man 3 e2: per entrambi partiranno il 31 maggio 2021 Con l'avvio definitivo della 4 fase dell'MCU con WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier , iStudios si preparano a rientrare ...Le sue origini risalgono al 1945 , quando Shazam si chiamava ancoraed era pubblicato da Fawcett Comics: ma era comparso solo in una occasione. Quando Fawcett concesse in licenza i ...Sono state annunciate le date di inizio riprese di Ant-Man 3 e Captain Marvel 2: per entrambi partiranno il 31 maggio 2021.Museo del fumetto, visita guidata online alla mostra «Amazing! 80 (e più) anni di Supereroi Marvel». «Ma ora servono fondi, le prossime iniziative sono a rischio» ...