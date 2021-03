Locatelli: “Il futuro? Potrebbe essere ancora al Sassuolo. La Nazionale può far bene con tutti” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il centrocampista della Nazionale e del Sassuolo, Manuel Locatelli, ha parlato a Sky Sport in merito alla Nazionale e della stagione al Sassuolo, oltre che del futuro. Queste le sue parole: “L’attimo della convocazione in Nazionale ero sul divano, le ho viste e mi sono messo a piangere. Siamo poi partite e nella rifinitura prima dell’Olanda mi stavo allenando bene ma mai avrei pensato di giocare. Il mister è venuto da me e con una tranquillità che mi ha sciolto mi ha detto Manuel fatti dare la palla, gioca come sai e vai in campo. La cosa che mi è rimasta impressa è che mi trattavano come se fossi uno di loro da sempre”. Cosa vede nel suo futuro?“Da quando sono al Sassuolo ho raggiunto consapevolezza di chi sono ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il centrocampista dellae del, Manuel, ha parlato a Sky Sport in merito allae della stagione al, oltre che del. Queste le sue parole: “L’attimo della convocazione inero sul divano, le ho viste e mi sono messo a piangere. Siamo poi partite e nella rifinitura prima dell’Olanda mi stavo allenandoma mai avrei pensato di giocare. Il mister è venuto da me e con una tranquillità che mi ha sciolto mi ha detto Manuel fatti dare la palla, gioca come sai e vai in campo. La cosa che mi è rimasta impressa è che mi trattavano come se fossi uno di loro da sempre”. Cosa vede nel suo?“Da quando sono alho raggiunto consapevolezza di chi sono ...

