Tajani chiede un cambio di passo, 'subito scostamento da 20 miliardi' (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - “Alzare la voce non significa essere forti. Noi stiamo svolgendo e vogliamo svolgere sempre più un ruolo attivo in questo esecutivo. Tranquillità e sicurezza non significano passività”, dice in un'intervista al Corriere della Sera il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, secondo il quale si diventa forza trainante del governo “svolgendo seriamente il proprio ruolo ma anche incalzando l'esecutivo". "Non stiamo al governo per battere le mani, ma per ottenere risultati”, aggiunge. "Risarcimenti veri" Ma al governo Tajani chiede anche un cambio di passo: “si deve passare dai ristori a spizzichi e bocconi a risarcimenti veri”. Dove “veri” significa “finanziati adeguatamente” perché “se la situazione impone un approccio ancora più rigido per salvare vite e contenere il virus, lo si faccia: ci fidiamo ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - “Alzare la voce non significa essere forti. Noi stiamo svolgendo e vogliamo svolgere sempre più un ruolo attivo in questo esecutivo. Tranquillità e sicurezza non significano passività”, dice in un'intervista al Corriere della Sera il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio, secondo il quale si diventa forza trainante del governo “svolgendo seriamente il proprio ruolo ma anche incalzando l'esecutivo". "Non stiamo al governo per battere le mani, ma per ottenere risultati”, aggiunge. "Risarcimenti veri" Ma al governoanche un cambio di: “si deve passare dai ristori a spizzichi e bocconi a risarcimenti veri”. Dove “veri” significa “finanziati adeguatamente” perché “se la situazione impone un approccio ancora più rigido per salvare vite e contenere il virus, lo si faccia: ci fidiamo ...

Coronavirus, Tajani: chiediamo un cambio di passo sui ristori 'Forza Italia chiede subito al governo Draghi un cambio di passo sui ristori'. Lo dice Antonio Tajani, al Corriere della Sera. 'Si deve passare dai ristori a spizzichi e bocconi a risarcimenti veri - afferma Tajani ...

Sputnik V? Una roulette russa. La doccia fredda dell'Ema In Italia un fronte trasversale alla politica chiede di prendere in considerazione Sputnik V ... In pressing c'è buona parte del centrodestra, dall'azzurro Antonio Tajani al leader della Lega Matteo ...

Sputnik V? Una roulette russa. La doccia fredda dell’Ema Dall'Ema arriva uno stop su Spuntik V, non si deve produrre e distribuire prima dell'autorizzazione, "è una roulette russa" e non si hanno dati a sufficienza, dice la presidente del board Christa Wirt ...

