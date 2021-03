“Se diventa legge torniamo indietro di 200 anni” | così l’Egitto vuole degradare i diritti delle donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Vivere in Egitto, non sostenere politicamente il governo ed essere donna può avere conseguenze devastanti nel periodo storico che copre gli ultimi sette. Un Paese con una forte impronta patriarcale dove iumani sono raramente stati tutelati, specie dal 2013 in avanti. Il regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi, al potere dopo il colpo di Stato, nel tempo ha introdotto alcune leggi e modifiche della Costituzione che hanno fatto discutere. Oltre a concedere mandati illimitati allo stesso presidente, gridano vendetta i disegni diche hanno prodotto un giro di vite sull’informazione, con circa 600 tra testate cartacee e siti online oscurati, e quello diretto contro le ong sul fronte sociale ed economico. Adesso arriva la discussione su una proposta diche intende mettere mano ai ...