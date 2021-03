Monte di Procida | aiuti a fondo perduto per 250 mila € alle Pmi danneggiate dal Covid

(Di martedì 9 marzo 2021) Il comune didivaraper 250€, a, per le attività produttive del territoriodalla crisi-19: accolte 139 domande. “Questo significa che 139 imprese saranno aiutate – commenta il sindaco Peppe Pugliese -. È un risultato storico per il nostro Comune che grazie alla solidità del bilancio e alla collaborazione di tutte le parti politiche, ha potuto erogare un contributo a(si tratta di circa 1700 € che le imprese riceveranno nei prossimi giorni) per supportare il rilancio della nostra comunità. Un’azione che ci riempie d’orgoglio, visto che è stata messa in atto da poco più di cento comuni in tutta Italia ed ha impegnato una cifra ...

