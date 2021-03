Lazio Torino: ecco quando arriverà la decisione del Giudice Sportivo (Di martedì 9 marzo 2021) Lazio Torino, il Giudice Sportivo deve pronunciarsi in merito alla gara mai disputata: ecco quando arriverà la sentenza Dopo il ricorso granata in merito a Lazio Torino, il Giudice Sportivo Mastrandrea dovrebbe essere vicino ad una decisione. Come spiega Tuttosport, la sentenza potrebbe arrivare venerdì: il Giudice potrebbe disporre il rinvio o la vittoria a tavolino per i biancocelesti, meno probabile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Bisogna inoltre capire se la Lazio si costituirà davanti al Giudice per rivendicare i diritti anti-rinvio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021), ildeve pronunciarsi in merito alla gara mai disputata:la sentenza Dopo il ricorso granata in merito a, ilMastrandrea dovrebbe essere vicino ad una. Come spiega Tuttosport, la sentenza potrebbe arrivare venerdì: ilpotrebbe disporre il rinvio o la vittoria a tavolino per i biancocelesti, meno probabile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Bisogna inoltre capire se lasi costituirà davanti alper rivendicare i diritti anti-rinvio. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - JanoSavina : RT @Alex_Cavasinni: Quest'anno l'#Atalanta ha vinto a Liverpool, Amsterdam, Roma con la Lazio, Milano col Milan e preso a pallate per svari… - carradori64 : RT @Alex_Cavasinni: Quest'anno l'#Atalanta ha vinto a Liverpool, Amsterdam, Roma con la Lazio, Milano col Milan e preso a pallate per svari… - ContropiedeA : Lazio – Torino, ci risiamo - sportli26181512 : Lazio-Torino, ecco quando si pronuncerà il Giudice Sportivo...: Mentre la Lazio continua ad allenarsi a Formello...… -