Inter | ecco quando arriverà il nuovo logo | i dettagli sulla campagna

(Di martedì 9 marzo 2021) L’è pronta a presentare ai propri tifosi il suo. Solo un leggero dovuto allo spostamento dellamarketing Come riferito da Gazzetta dello Sport, l’ha deciso di spostare laMilano’ ad aprile e più precisamente nella settimana che condurrà alla sfida casalinga con il Cagliari dell’11 aprile. ‘Milano’ è lacon cui la società nerazzurra lancerà ildel club e si sarebbe dovuta tenere questa settimana in concomitanza con il 113esimo anniversario di fondazione del club. Leggi su Calcionews24.com

Inter, per la difesa sondaggio per Aïssa Mandi del Betis - Inter, per la difesa sondaggio per Aïssa Mandi del Betis ...MILANO. Ieri l'Inter ha superato, seppur con grande difficoltà e con un atteggiamento da provinciale, lo scoglio Atalanta. Ai punti ...