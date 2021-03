AstraZeneca anche agli over 65 | c’è l’ok del Ministero

(Di martedì 9 marzo 2021) . Svolta importante in materia di somministrazione vaccinaleitaliani Firmata dal direttore della Prevenzione deldella Salute Gianni Rezza il documento che autorizza65. Via libera dunque deldella Salute all’utilizzo del vaccino anti-Covid dinei soggetti sopra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccino ai guariti Covid19, una sola somministrazione Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria dl18 Bonus 600 euro autonomi, cococo, stagionali nel DL 18 Linee guida a imprese e Stati per maschere gel e 3d Trump minaccia India per l’export di idrossiclorochina ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca anche

...mentre molte prenotazioni per la somministrazione del vaccinosono state rinviate in virtù dell'entrata in vigore del nuovo decreto che prevede la somministrazione di questo vaccino...Il vaccino, secondo quanto indica una circolare del ministero della Salute, potrà essere somministratoagli over 65 in Italia. LE ULTIME NOTIZIE Eventi Ascolti tv, Commissario ...Il Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità sanitaria federale, mette nero su bianco che chi è completamente vaccinato, può fare una serie di cose che ad altri vengono impedite ..."Credo che nelle cose occorra buon senso ed equilibrio - ha dichiarato Eugenio Giani a margine della conferenza stampa di presentazione del libro "Lockdown, un anno dopo" - le misure restrittive devon ...