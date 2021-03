Roma | lo ‘sciopero’ degli ambulanti | la protesta e Piazza Venezia in tilt Ecco cosa sta succedendo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 150 i furgoni che questa mattina stanno bloccando. Are sono gli: venditori ai quali la sindaca Virginia Raggi non ha prorogato le licenze. L’Associazione NazionaleUGL dichiara la“contro la direttiva Raggistein” e glibloccano una delle piazze arterie difacendo così intervenire almeno 20 pattuglie della Polizia Locale assieme alla Polizia di Stato per controllare la viabilità e circoscrivere l’area. Leggi anche: Nuovo lockdown, coprifuoco anticipato, zona rossa nei weekend e scuole chiuse: l’ipotesi del Governo Draghi per la campagna vaccinale A scatenare il tutto è stata proprio la scelta della Raggi di mettere nuovamente a bando le licenze per il commercio sul suolo ...