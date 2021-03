Quinto matrimonio per Nicolas Cage

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha fatto “cinquina”. Il celebre attore statunitense qualche settimana fa ha celebrato il suoa Las Vegas. La nuova moglie si chiama Riko Shibata e ha 26 anni, mentre lui ha compiuto 57 anni a gennaio. Le nozze sono giunte a meno di due anni di distanza dall’unione tra l’interprete di Con Air ed Erika Koike. La cerimonia si è tenuta in forma strettamente privata presso il Wynn Hotel il 16 febbraio, data scelta dall’artista per ricordare il compleanno del defunto padre. Riko Shibata ha indossato un kimono nel giorno del “fatidico sì”, mentreaveva uno smoking firmato Tom Ford. La sposa si è avvicinata al marito sulle note della sua canzone preferita, Winter Song di Kiroro, e la cerimonia si è basata su un rito misto. La coppia infatti si è ...

Nicolas Cage si è sposato di nuovo: il 16 febbraio è convolato a nozze con la fidanzata Riko Shibata . Per l'attore si tratta del. I due si sono sposati a Las Vegas: Cage l'ha confermato al quotidiano Usa Today: "È vero, e siamo molto felici " , ha detto. GUARDA QUI TUTTE LE FOTO DELNicolas e Riko ...Quinto matrimonio a Las Vegas per Nicolas Cage. L'attore americano ha convolato a nozze in forma privata con la 26enne Riko Shibata.L'attore Nicolas Cage si è sposato per la quinta volta. Il matrimonio è stato celebrato il 16 febbraio scorso, ma la notizia è trapelata soltanto ora.