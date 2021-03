Maneskin, chi è la bassista Victoria De Angelis. E le risposte alle mille domande su di lei e Damiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Maneskin, ma Victoria e Damiano stanno insieme? Da quando il pubblico ha avuto modo di conoscere e apprezzare più da vicino la band rock uscita vincitrice da Sanremo 2021, non c’è modo di mettere a tacere ancora questo dubbio. Affiatati e complici, Victoria De Angelis e Damiano potrebbero essere a detta di molti utenti la coppia perfetta. Ma anche loro la pensano così? Victoria è la bassista della rock band che sta continuando a scalare la vetta del successo. Romana classe 2000, la musicista del gruppo musicale “Maneskin” viene chiamata dagli altri componenti “la mamma”. E con Damiano alla voce, Ethan Torchio alla batteria e Thomas Raggi alla chitarra, la bellissima biondina del gruppo vanta da sola ben 400.000 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021), mastanno insieme? Da quando il pubblico ha avuto modo di conoscere e apprezzare più da vicino la band rock uscita vincitrice da Sanremo 2021, non c’è modo di mettere a tacere ancora questo dubbio. Affiatati e complici,Depotrebbero essere a detta di molti utenti la coppia perfetta. Ma anche loro la pensano così?è ladella rock band che sta continuando a scalare la vetta del successo. Romana classe 2000, la musicista del gruppo musicale “” viene chiamata dagli altri componenti “la mamma”. E conalla voce, Ethan Torchio alla batteria e Thomas Raggi alla chitarra, la bellissima biondina del gruppo vanta da sola ben 400.000 ...

thetrueshade : Un consiglio a chi organizza l’Eurovision... costruite un palco resistente perché questi buttano giù tutto. ?? #Sanremo2021 #Maneskin - sessoibuprochia : indovinate chi ha sonno?? e perchè proprio damiano? #Maneskin - maartinaevans : RT @anailime01: Io da Damiano dei Maneskin mi farei aprire in due come un avocado, proprio a metà, tolto il nocciolo, levi la polpa, mettim… - AlessiaMoliter5 : Scusate ho un dubbio esistenziale da risolvere. Mi è partita la playlist dei Måneskin,e volevo capire... MA ALLA FI… - weisonoEmi : RT @inlouxarms: io: MAMMA HANNO VINTO I MANESKIN mamma: chi? dove? io: ma come chi? i maneskin, sanremo mamma: e chi so io: *sospiro* quind… -