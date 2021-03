Covid Italia, la cabina di regia spinge per tutta Italia in zona rossa (Di lunedì 8 marzo 2021) La stretta - “livello di contenimento massimo” - va tarata sul piano nazionale, intervenire sui territori “è poco utile”. L’altolà arriva dalla cabina di regia. Mentre il numero dei morti supera la soglia drammatica dei 100.000, Governo e scienziati lavorano per rendere più stringenti i criteri di valutazione dell’evoluzione dell’epidemia e modificare anche le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento dei positivi al virus. A cominciare dal calcolo dell’Rt. Si annuncia un aggiornamento al documento “di preparazione e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. Il “manuale blu” pubblicato a metà dell’ottobre scorso, col quale, proponendola rimodulazione delle misure di contenimento e mitigazione, si sono introdotti i quattro scenari collegati al rischio di trasmissibilità del contagio nei vari territori. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) La stretta - “livello di contenimento massimo” - va tarata sul piano nazionale, intervenire sui territori “è poco utile”. L’altolà arriva dalladi. Mentre il numero dei morti supera la soglia drammatica dei 100.000, Governo e scienziati lavorano per rendere più stringenti i criteri di valutazione dell’evoluzione dell’epidemia e modificare anche le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento dei positivi al virus. A cominciare dal calcolo dell’Rt. Si annuncia un aggiornamento al documento “di preparazione e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. Il “manuale blu” pubblicato a metà dell’ottobre scorso, col quale, proponendola rimodulazione delle misure di contenimento e mitigazione, si sono introdotti i quattro scenari collegati al rischio di trasmissibilità del contagio nei vari territori. ...

