Sanremo, parlano i Måneskin: «Pronti a rappresentare l’Italia all’Eurovision» (Di domenica 7 marzo 2021) La conferenza, l’ultima, di Sanremo si è aperta con una piccola polemica. Chiara Ferragni, l’endorsement, il televoto pilotato dall’amore di una moglie per il marito. «È normale che si supportino a vicenda, e il fatto che abbiano tanti follower è un merito di Federico e di Chiara, ciascuno con il proprio lavoro. Anche le nostre famiglie, per quel che hanno potuto, ci hanno sostenuto. È una polemica sterile», ha esordito Damiano, parlando a nome dei Måneskin, di un gruppo che, per la prima volta in anni, ha vinto il Festival di Sanremo con un brano diverso. Rock. Un ricettacolo di influenza passate e presenti, di esperienze personali e ricordi di bambini. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) La conferenza, l’ultima, di Sanremo si è aperta con una piccola polemica. Chiara Ferragni, l’endorsement, il televoto pilotato dall’amore di una moglie per il marito. «È normale che si supportino a vicenda, e il fatto che abbiano tanti follower è un merito di Federico e di Chiara, ciascuno con il proprio lavoro. Anche le nostre famiglie, per quel che hanno potuto, ci hanno sostenuto. È una polemica sterile», ha esordito Damiano, parlando a nome dei Måneskin, di un gruppo che, per la prima volta in anni, ha vinto il Festival di Sanremo con un brano diverso. Rock. Un ricettacolo di influenza passate e presenti, di esperienze personali e ricordi di bambini.

