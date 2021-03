Kamala Harris e Jacinda Arden interverranno al Parlamento europeo per l' 8 marzo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021) “Sono onorato di annunciare che la Vicepresidente Usae la premier della Nuova Zelandadomani alla nostra sessione plenaria via videomessaggio”. Lo scrive su Twitter il presidente del, David Sassoli. Domani, 8, ricorre la Giornata Internazionale della Donna. I am honoured to announce that US @VPand Prime Minister of New Zealand @ardern will address our plenary tomorrow via video messages.On #IWD2021, the @Europarl EN pays tribute to women working on the frontline and those most affected by the pandemic.— David Sassoli (@EP President) March 7, 2021