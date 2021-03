Calcio: Champions League, olandese Kuipers arbitra Juventus-Porto (Di domenica 7 marzo 2021) Nyon, 7 mar. - (Adnkronos) - L'olandese Bjorn Kuipers è l'arbitro designato a dirigere Juventus-Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 9 marzo alle 21 all'Allianz Stadium. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Nyon, 7 mar. - (Adnkronos) - L'Bjornè l'arbitro designato a dirigere, gara di ritorno degli ottavi di finale di, in programma martedì 9 marzo alle 21 all'Allianz Stadium.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions Juve - Lazio, il coraggio di Pirlo e gli errori di Inzaghi ROMA - Non si arrende la Juve e non si arrende Pirlo che in una sera così difficile ha il coraggio di dire a Ronaldo che resterà fuori perché sta arrivando il Porto e la Champions può diventare all'improvviso l'obiettivo principale dopo nove scudetti consecutivi . Una prova di forza davanti al portoghese e, soprattutto, davanti alla Lazio che la stagione scorsa, prima ...

Le 5 verità di Juventus - Lazio 3 - 1: Chiesa un 2021 al top, Morata fa la differenza, Immobile spento Una fase negativa che dura da un po (un solo gol segnato nelle ultime sette partite tra campionato e Champions) e che ha ovvie influenze negative per la sua Lazio. Deve ritrovare forma e fiducia al ...

