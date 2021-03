Benigni legge Dante Il 25 marzo al Quirinale un canto della Commedia

(Di domenica 7 marzo 2021) Sarà undì speciale quello del 25che ricorre nell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte diAlighieri. E un "evento molto simbolico" annunciato dal ministroCultura ...

Il Messaggero

E un "evento molto simbolico" annunciato dal ministro della Cultura Dario Franceschini lo festeggerà: "La lettura di Robertodi un canto della Divina Commedia al Quirinale, alla presenza del ...... 700 anni dalla morte del Sommo Poeta 13 gennaio 2021 Pupi Avati e il film sulla vita di Dante,chela Divina Commedia al Quirinale, una grande mostra alle Scuderie del Quirinale, il ...Sarà un Dantedì speciale quello del 25 marzo che ricorre nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E un "evento molto simbolico" annunciato dal ministro della Cultura Da ...Circa 26 ore di messa in onda in cinque giorni, una media del 46,24% di share e 8.466.200 di spettatori, un pubblico sempre più giovane che sembrerebbe essersi ...