Serena Rossi è arrivata a Sanremo | “Torno all’Ariston vestita come Mia” 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto. L’attrice napoletana questa sera sarà al fianco di Amadeus nelle vesti di co-conduttrice per la finale del Festival della canzone italiana. Indosserà un abito di Armani lungo e grigio scuro, un’eredità di Mia Martini. “Armani, che la vestiva, mi ha scelta dopo avermi vista in Io sono Mia”. Un docufilm del 2019 in cuiinterpretava la cantante nell’anno del suo risul palco dell’Ariston. “La gente sentiva che Mia Martini aveva bisogno di un risarcimento, e io volevo mettermi in gioco”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.