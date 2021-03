Roma | «Da oggi devi pagare il pizzo al clan» | finge di essere un ‘mafioso’ Il titolare chiama la Polizia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 marzo 2021) K.Z., cittadino serbo di 52 anni, dovrà rispondere di tentata estorsione. Difatti, nel corso della mattinata di ieri, dopoentrato all’interno di una pizzeria in via Prenestina, ha minacciato una dipendente dicendole che per “stare tranquilla” avrebbe dovutoun presunto debito. La riscossione del “” Quando sul posto è arrivato ildell’esercizio che gli ha chiesto spiegazioni, il malvivente, dichiarando diun appartenente ad un noto, gli ha risposto dipassato per riscuotere i soldi del “”. A qual punto il proprietario della pizzeria ha telefonato allae lo straniero prima ha iniziato a minacciarlo e poi si è allontanato in direzione di via della Serenissima. Grazie alla ...