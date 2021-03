La genetica del Covid: un nuovo studio (Di sabato 6 marzo 2021) Mentre la pandemia Covid-19 entra nel suo secondo anno, gli scienziati stanno ancora lavorando per capire come si è evoluto il ceppo SARS-CoV-2 e come è diventato molto più pericoloso di altri coronavirus, con cui gli esseri umani convivono da millenni. I virologi e gli epidemiologi di tutto il mondo hanno ipotizzato per mesi che una proteina chiamata ORF8 probabilmente abbia la risposta, e un recente studio degli scienziati del Berkeley Lab ha contribuito a confermare questa ipotesi. In un articolo pubblicato su mBio, l’autore principale Russell Neches e i suoi colleghi mostrano che ORF8 si è evoluto da un’altra proteina del coronavirus chiamata ORF7a e che entrambe le proteine ??hanno pieghe simili a quella di un anticorpo umano. Questa scoperta aiuta a spiegare come il virus eviti il ??rilevamento immunitario ed è in grado di degenerare ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 marzo 2021) Mentre la pandemia-19 entra nel suo secondo anno, gli scienziati stanno ancora lavorando per capire come si è evoluto il ceppo SARS-CoV-2 e come è diventato molto più pericoloso di altri coronavirus, con cui gli esseri umani convivono da millenni. I virologi e gli epidemiologi di tutto il mondo hanno ipotizzato per mesi che una proteina chiamata ORF8 probabilmente abbia la risposta, e un recentedegli scienziati del Berkeley Lab ha contribuito a confermare questa ipotesi. In un articolo pubblicato su mBio, l’autore principale Russell Neches e i suoi colleghi mostrano che ORF8 si è evoluto da un’altra proteina del coronavirus chiamata ORF7a e che entrambe le proteine ??hanno pieghe simili a quella di un anticorpo umano. Questa scoperta aiuta a spiegare come il virus eviti il ??rilevamento immunitario ed è in grado di degenerare ...

