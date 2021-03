“Basta, è finita”. UeD, Gemma Galgani irremovibile col cavaliere dopo quello che è successo in esterna (Di sabato 6 marzo 2021) Dalla settimana prossima riprenderanno gli appuntamenti con ‘Uomini e Donne’. dopo la consueta pausa del fine settimana, quando non vanno in onda gli appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi, si ritornerà a parlare delle dame e dei cavalieri. Nelle scorse ore è finito nel mirino il nuovo tronista Massimiliano Mollicone, visto che continuano ad uscir fuori numerose segnalazioni. Una situazione che aveva fatto indispettire anche il braccio destro di Maria, Raffaella Mennoia. La sua presenze nelle vesti di tronista sarebbe dunque vista solo una strategia per raggiungere ulteriore visibilità. E le testimonianze provengono da ogni parte a cominciare da una compagna di classe del tronista che descrive Massimiliano come un ragazzo molto benestante. A ciò si aggiungono ulteriori segnalazioni che andrebbero a confermare la collaborazione tra Massimiliano con brand di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Dalla settimana prossima riprenderanno gli appuntamenti con ‘Uomini e Donne’.la consueta pausa del fine settimana, quando non vanno in onda gli appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi, si ritornerà a parlare delle dame e dei cavalieri. Nelle scorse ore è finito nel mirino il nuovo tronista Massimiliano Mollicone, visto che continuano ad uscir fuori numerose segnalazioni. Una situazione che aveva fatto indispettire anche il braccio destro di Maria, Raffaella Mennoia. La sua presenze nelle vesti di tronista sarebbe dunque vista solo una strategia per raggiungere ulteriore visibilità. E le testimonianze provengono da ogni parte a cominciare da una compagna di classe del tronista che descrive Massimiliano come un ragazzo molto benestante. A ciò si aggiungono ulteriori segnalazioni che andrebbero a confermare la collaborazione tra Massimiliano con brand di ...

