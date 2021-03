Stellantis e la distribuzione condizionata di azioni Faurecia | i dettagli

(Di venerdì 5 marzo 2021) La multinazionale di automotiveha annunciato ai detentori delle sueordinarie ladie liquidità: attesa l’assemblea ordinaria. Foto:(Facebook), impresa multinazionale di diritto olandese produttrice di autoveicoli e quotata in Borsa, ha annunciato laai detentori delle sueordinarie di un massimo di 54.297.006ordinarie die di un massimo di 308 milioni di euro in contanti.e liquidità scaturirebbero dai proventi ricevuti da Peugeout SA per la vendita diordinarie di ...

... Richard Palmer, chief financial officer di, ha affermato che la società prevede di ... FCA Bank e AXA: rinnovata per altri due anni la partnership per ladei prodotti ...NV si prepara allacondizionata da parte diai detentori delle sue azioni ordinarie di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e di un massimo di 308 ...La multinazionale di automotive Stellantis ha annunciato ai detentori delle sue azioni ordinarie la distribuzione condizionata di azioni e liquidità Faurecia: attesa l’assemblea ordinaria. Stellantis, ...Il gruppo Stellantis non è in ritardo sulla strada dell’elettrificazione. Anzi, già oggi "sta andando a tutto gas". Lo ha detto l’amministratore delegato Carlos Tavares nel corso della conference call ...