Papa Francesco in Iraq, il viaggio nella terra di Abramo per la fraternità universale. “Voglio incontrare quel popolo che ha tanto sofferto” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il viaggio di Papa Francesco in Iraq è un inedito assoluto nella storia dei vescovi di Roma. Non ci riuscì nemmeno San Giovanni Paolo II che avrebbe voluto visitare il Paese arabo alla fine del 1999 come prima tappa del suo pellegrinaggio giubilare nella terra di Abramo. Ma Saddam Hussein gli sbarrò la strada. Già per questo motivo il 33esimo viaggio di Bergoglio, in programma dal 5 all’8 marzo, è sicuramente un evento storico. Né i numerosi e sanguinosi attentati terroristici della vigilia, né il lockdown deciso dalle autorità irachene per arginare la diffusione del Covid-19 hanno fermato il Papa. Nonostante proprio prima dell’arrivo di Bergoglio anche il nunzio in Iraq, monsignor Mitja Leskovar, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildiinè un inedito assolutostoria dei vescovi di Roma. Non ci riuscì nemmeno San Giovanni Paolo II che avrebbe voluto visitare il Paese arabo alla fine del 1999 come prima tappa del suo pellegrinaggio giubilaredi. Ma Saddam Hussein gli sbarrò la strada. Già per questo motivo il 33esimodi Bergoglio, in programma dal 5 all’8 marzo, è sicuramente un evento storico. Né i numerosi e sanguinosi attentati terroristici della vigilia, né il lockdown deciso dalle autorità irachene per arginare la diffusione del Covid-19 hanno fermato il. Nonostante proprio prima dell’arrivo di Bergoglio anche il nunzio in, monsignor Mitja Leskovar, è ...

