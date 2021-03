La regina Elisabetta ha due nuovi corgi (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre il principe Filippo è in ospedale per via di un intervento al cuore, a fare compagnia alla Regina Elisabetta nella tenuta di Windsor sono arrivati due nuovi corgi. Non si conoscono ancora né il nome, né il sesso e non si sa nemmeno chi li ha donati, ma per certo si sanno almeno due cose: sono i primi dei 30 corgi posseduti negli anni dalla Regina a non discendere da Susan, la cagnolina che la sovrana ricevette in regalo da suo padre per i sui 18 anni, e soprattutto le hanno regalato tanta gioia in questi giorni difficili anche per via dell’intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey che rischia di mettere in pericolo i delicati equilibri di corte. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre il principe Filippo è in ospedale per via di un intervento al cuore, a fare compagnia alla Regina Elisabetta nella tenuta di Windsor sono arrivati due nuovi corgi. Non si conoscono ancora né il nome, né il sesso e non si sa nemmeno chi li ha donati, ma per certo si sanno almeno due cose: sono i primi dei 30 corgi posseduti negli anni dalla Regina a non discendere da Susan, la cagnolina che la sovrana ricevette in regalo da suo padre per i sui 18 anni, e soprattutto le hanno regalato tanta gioia in questi giorni difficili anche per via dell’intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey che rischia di mettere in pericolo i delicati equilibri di corte.

