La Campania in zona rossa da lunedì. Calabria e Sicilia restano gialle (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza , sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo. La Campania...

