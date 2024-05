Stelle cadenti - in maggio arrivano le Eta Aquarid - ecco quando e come vederle

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Lo sciame dellata di Halley è visibile per diversi giorni ma il picco quest’anno è tra il 4 e il 5

Roma, 26 aprile 2024 – Dopo l’eclissi totale di Sole dell’8 aprile , la Luna Rosa del 23 aprile , le Liridi, arrivano le Alfa Bootidi a tenerci con gli occhi puntati verso il cielo di questo aprile 2024. Il picco delle meteore è previsto per questa notte tra il 26 e il 27 aprile , scegliete un punto ... Continua a leggere>>

stelle cadenti Eta Aquaridi in arrivo: lo sciame meteorico dà il meglio di sè in questo maggio 2024 - Le Eta Aquaridi offriranno uno spettacolo straordinario dal 2 al 6 maggio, con la migliore osservazione prevista tra le 4 del mattino e l'alba ...

Continua a leggere>>

stelle cadenti, in maggio arrivano le Eta Aquaridi, ecco quando e come vederle - Si tratta in verità dei resti della Cometa di Halley, che passa nel sistema solare ogni 76 anni. Nel suo transito la cometa lascia dietro di sé uno sciame di detriti, che la Terra attraversa ogni anno ...

Continua a leggere>>

Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 1 maggio: tutti i segni - "Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo ...

Continua a leggere>>