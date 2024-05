Serie A | tutti gli squalificati della 35esima giornata|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 2024-04-30 16:27:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il Giudice Sportivo diA ha reso note le sue decisioni al termine34esima giornata di campionato, conclusa dal posticipo di ieri tra Genoa e Cagliari. Quello che segue è l’elenco dei calciatori che dovranno saltare per squalifica il prossimo turno, il numero 35. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABEUKEMA Sam (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACABAL MURILLO Juan David (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un ...