Inflazione - buone notizie per Italia ed Europa | divaricazione con USA

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 1 maggio 2024), in arrivo dellenon solo per l’ma per l’in generale:, invece, con gli USA Un mese di aprile che è terminato a quanto pare nel migliore dei modi per l’, soprattutto per quanto riguarda l’argomento relativo all‘. Si va sempre più verso una lenta, ma costante discesa, per il tema del carrello della spesa.anche per l’che migliora. L’aumento dei prezzi frena allo 0,9% ad aprile. Decisamente meglio rispetto al mese precedente (1,2%). Secondo quanto riportato dall’ultimo dati dell’Istat la decelerazione è dovuta alla prosecuzione su base tendenziale della flessione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (si ...