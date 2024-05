Le volte che Senna e la Ferrari si sono sfiorati

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) C’è una vecchia foto che ritrae un bambino dal sorriso timido a bordo della sua automobile giocattolo. Avrà tre o quattro anni e un modo buffo di ciondolare sulle gambe paffute, che gli ha fatto guadagnare il soprannome di Beco. L’auto non è certo una Formula 1 e la foto è in bianco e nero, non si capisce di che colore sia. Ma c’è chi giura che la prima auto di Beco fosse rossa, una diversa non l’aveva voluta. Beco ha tredici anni, lo chiamano così in famiglia. Nel tempo si è allungato nel corpo e nel viso, al punto che non sembra più quello stesso bambino. Stringe il volante di un kart che ha davanti la tabella con il numero uno. La foto è a colori, stavolta si vede bene: le carene del kartrosse, come le carrozzerie delle auto che escono da una fabbrica nelle campagne di Modena. Nel 1984 di anni, Beco, ne fa ventiquattro. Non è più timido o dinoccolato come ...