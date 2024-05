‘Maurizio racconta…’ | le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024 Tennis - tiro con l’arco e nuoto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANAVoto della settimana per l’Italia: 7 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? G. Rossetti (skeet) ? 4 di coppia maschile (canottaggio) ? L. Musetti () ? G. Pirelli (judo) Atleta della settimana (uomo). Yumin Abbadini (ginnastica artistica): doppio bronzo europeo (concorso generale individuale e a squadre) per il ventiduenne bergamasco, che dopo 34 anni ha eguagliato il risultato raggiunto da Juri Chechi, ultimo azzurro a terminare tra i migliori tre a livello continentale sul giro completo. Forse l’emozione di gareggiare in casa lo ha tradito proprio nell’ultima rotazione, scivolando alle spalle sia del cipriota Georgiou sia dell’ucraino Oleg Varniaiev, ma il suo punteggio finale di 83.765 fa presagire che il meglio per lui debba ancora arrivare. Ormai Yumin è il faro della squadra ...