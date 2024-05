Tedesco | Courtois? Miglior portiere al mondo Ma ne abbiamo comunque di eccellenti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Gazzetta intervista Domenico, attuale ct del Belgio. La sua è una storia unica. Faceva l’ingegnere alla Mercedes e di sera allenava i ragazzi dello Stoccarda. «Poi un giorno mi offrono l’U17, e mi danno 3 giorni di tempo per pensarci. E lì mi dico: se non rischi, il treno non passa più».: «Voglio vedere chi c’è dietro al calciatore» Ovviamente gli chiedono dei nazionali che giocano in Serie A. Il primo è Lukaku: «Stagione complicata. Alla Roma è arrivato a campionato iniziato, si allenava con la seconda squadra del Chelsea, ha fatto tutta la preparazione senza sapere cosa sarebbe stato di lui. Ero contentissimo quando ho saputo che sarebbe tornato in Italia. E a Roma è stato fin da subito protagonista: è dura per uno che veniva da un’estate così. Quando prendi Romelu le aspettative sono alte, ma lui gestisce la pressione con una ...