Le stacca un orecchio a morsi e poi la prende a martellate - donna in ospedale e marito ricercato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ha aggredito la moglie colpendola con un martello endola atanto darle una parte di un. In queste condizioni unaè stata portata all’Bufalini di Cesena con una prognosi di trenta giorni. Come riporta la stampa locale un 40enne, che rischia le accuse di tentato omicidio e lesioni aggravate – è fuggito edai carabinieri. È tutto avvenuto a San Mauro di Romagna la sera del 25 aprile. Dopo averla presa a schiaffi, pugni e calci si sarebbe avventato asu unndole una parte del padiglione e poi l’avrebbe colpita con un martello alla testa. Laè riuscita ad avvertire i vicini di casa. Sul posto il personale del 118 che ha ...

Cesena, furia dello straniero sulla moglie: la prende a martellate poi le strappa l'orecchio a morsi - A un certo punto la situazione è ulteriormente degenerata, con l'uomo che prima ha morso l'orecchio della donna, strappandole un pezzo di padiglione auricolare, e poi l'ha colpita violentemente con un ...

